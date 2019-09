Marion Dammaschke

Erkner (MOZ) Die Baugeschichte des Erkneraner Friedhofs stand im Mittelpunkt der Führung von Georg Petrick, der am Sonntag etwa 40 Interessierte folgten. Petrick, 20 Jahre lang Verwalter der Begräbnisstätte, bietet jeweils am dritten Sonntag im September einen Rundgang zu einem besonderen Thema an.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde die einstige Waldfläche als Friedhof gewidmet. Im Zentrum steht die 1904 errichtete Trauerkapelle, die erst vor wenigen Jahren restauriert wurde. Etwa 120 Verstorbene werden alljährlich auf dem Friedhof beigesetzt.