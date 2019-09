MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zum achten Mal lädt das Berufsbildungszentrum von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (BBZ) zur Nacht der Ausbildung ein. Ab 17 Uhr erwartete die Besucher in der Werkstraße ein vielfältiges Programm mit Informationen und Unterhaltung rund um das Thema Beruf. So können Jugendliche und Verwandte sowie Interessierte das Unternehmen und sein modernes Berufsbildungszentrum einmal aus nächster Nähe kennenlernen sowie aus erster Hand Auskünfte über Ausbildungschancen und Berufsperspektiven erhalten.

Eine besondere Attraktion werden die Touren direkt zu einem bestimmten Arbeitsplatz im Unternehmen sein. Wer jedoch zunächst nur einmal einen Blick in die Produktion eines modernen Stahlwerkes werfen möchte, der ist zu einer Busrundfahrt in das Warmwalzwerk eingeladen. Die Besucher werden überall von Auszubildenden in Empfang genommen und durch alle Stationen begleitet. Sie stellen ihre Lehrberufe vor, beantworten Fragen zum Ausbildungsalltag und helfen bei den vielfältigen Aktivitäten, die es im und rund um das Berufsbildungszentrum geben wird. Besonders stolz ist das Berufsbildungszentrum auf die modernisierten Fachkabinette für die Elektronikausbildung, die erstmals öffentlich präsentiert werden.

Vom Bahnhof aus gibt es wieder einen kostenlosen Bus-Shuttle. Die Hin-Tour startet um 16.45 Uhr, zurück geht es um 20.30 sowie um 21 Uhr.