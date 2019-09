Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Beitrag "Protest gegen Häuslebau-Plan" zur weiteren Bebauung der Straße Am Klinikum ist im Ortsteil auf geteilte Resonanz gestoßen. An den Ortsbeirat hätten sich Bürger gewandt, die empört darüber seien, dass weiterer Zuzug nach Markendorf verhindert werden solle, teilt Ortsvorsteher Dieter Rudolf mit. Und erklärt, dass der Ortsbeirat grundsätzlich "nicht gegen die Bebauung" der Straße sei. Die vom Ortsbeirat aufgezeigten Probleme seien bei der weiteren Planung zwar nicht beachtet worden. Vom Protest gegen das Vorhaben könne jedoch – im Unterschied zur Bürgerinitiative – nicht die Rede sein. Deren Mitglieder hätten von Anfang an versucht, den Bau zu verhindern. Erst nach der jüngsten Beratung von Ortsbeirat und Bürgerinitiative hatte sich heraus gestellt, dass der B-Plan ergänzt wurde und die Straße Am Klinikum um 2,50 Meter verbreitert werden soll. Am 25. September gibt es ab 15 Uhr einen Vor-Ort-Termin mit dem Stadtentwicklungsausschuss.