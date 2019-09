DPA

New York (dpa) Wide-Receiver-Star Odell Beckham Jr. hat mit den Cleveland Browns in der amerikanischen Football-Liga NFL einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Das Team aus Ohio besiegte die New York Jets 23:3 (16:3).

Der 26 Jahre alte Beckham Jr. überzeugte bei seiner Rückkehr an alter Wirkungsstätte mit sechs gefangenen Pässen für 161 Yards und einem Touchdown. Browns-Quarterback Baker Mayfield verbuchte einen TD, eine Interception und 325 Pass-Yards.

Jets-QB Trevor Siemian, der für den kranken Sam Darnold in der Anfangsformation der New Yorker stand, musste das Spiel mit einer Fußverletzung im zweiten Viertel verlassen. Spielmacher Luke Falk beendete die Partie für die Jets. Er kam auf 198 Pass-Yards.

Für Cleveland war es der erste Sieg im zweiten Saisonspiel. New York wartet weiter auf den ersten Erfolg.