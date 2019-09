Matthias Henke

Gransee Unter dem Motto "Gesund beginnt im Mund – ich feier’ meine Zähne" begingen die Jungen und Mädchen der Stadtschule Gransee sowie Vorschulkinder der Kita "Bärenwald" gemeinsam mit dem zahnätzlichen Dienst des Landkreises Oberhavel am Montag den Tag der Zahngesundheit.

Spielerisch galt es etwa, Quizfragen zu beantworten, zum Beispiel wie viel Zucker sich in bestimmten Lebensmitteln versteckt. Am Modell wurde die KAI-Putzmethode geübt. KAI steht für "Erst die Kauflächen putzen, dann die Außenseiten der Zähne, als letztes die Innenseiten. Wer das richtig gemeistert hatte, bekam einen Stempel und dürfte gleich nebenan am Glücksrad drehen. "Das ist ein bisschen mehr Anreiz, wenn die Kinder auch ihr Wissen unter Beweis stellen können, als wenn wir ihnen nur etwas in die Hand zu drücken", sagte Zahnärztin Daniela Stutz, die mit dem zahnärzlichen Dienst des Landkreises sonst an den Kitas und Schulen für Vorsorgeuntersuchungen unterwegs ist. "KAI üben wir auch in jeder Kita bei der Untersuchung", so Stutz weiter.

In den Genuss von Theaterstücken über "Manni Milchzahn" und "Olaf" dem sprechenden Hund, auf die Bühne gebracht vom "Holzwurm-Theater" aus Winsen/Luhe, kamen die Kinder bis zur vierten Klasse. Wie Ernährung und Mundgesundheit zusammenhängen, wurden ihnen so spielerisch nahe gebracht.

Die Fünftklässler beteiligten sich derweil an einer Plakataktion. Am Montag war aber lediglich der Auftakt dazu. Kreative Bilder rund um das Thema Zahngesundheit sind dabei gefragt. Preise und eine landkreisweite Veröffentlichung in Kalederform winken.