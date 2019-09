Jens Sell

Strausberg (MOZ) Grundstücksverkäufe sind eine Einnahmequelle für die Stadt, aus der Investitionen finanziert werden können. Auch in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen die Stadtverordneten eine Reihe von Verkäufen sowohl an Gewerbeflächen als auch zur Abrundung von Privatflächen an Straßen. Im Gewerbegebiet Nord werden zwei große Grundstücke – einmal 10 000 und einmal 6270 Quadratmeter – an die Firma Haase Sandstrahlen verkauft, die ihren seit 2009 dort an der Straße Am Biotop existierenden Sitz erweitert. Auch Schulte Bau investiert in das Gewerbegebiet und kauft am Lehmkuhlenring rund 3400 Quadratmeter. Entstehen soll eine Halle mit Sozialtrakt, in der witterungsunabhängig Bauelemente vorbereitet werden können.

Bei einem aktuellen Quadratmeterpreis von 30 Euro generiert die Stadt damit über eine halbe Million Euro. Bei Änderungen des aktuellen Bodenrichtwertes durch den Gutachterausschuss des Landkreises werde der Kaufpreis angepasst, heißt es in den Beschluss-Begründungen.

Zwei weitere Beschlüsse betreffen einmal 43 Quadratmeter Bauland in Gartenstadt (Preis 5160 Euro) und 352 Quadratmeter Acker in Hohenstein für 460 Euro, mit denen die Anlieger ihre Grundstücke arrondieren.