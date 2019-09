Juliane Keiner

Wiesenburg (MOZ) Der zirka vier Jahre alte Kater Lasse wurde am 8. September in einem Ortsteil von Wiesenburg von einem Auto angefahren und vermutlich achtlos liegen gelassen.

Lasse hat sich nach dem Aufprall noch von der Straße geschleppt, denn die Finder haben ihn einige Meter weiter vom Straßenrand gefunden und sich sofort mit den Tierfreunden im Fläming in Verbindung gesetzt. Lasse konnte nicht aufstehen und so lag die Vermutung nahe, dass er ein verletztes Becken hat.

Die Tierfreunde brachten unverzüglich das verletzte Tier zum Tierarzt. Da Lasse ein freilebender Kater und nicht zahm ist, wurde er sediert und gründlich untersucht. Leider bestätigte sich die Vermutung. Auf dem Röntgenbild zeigte sich, dass das Becken linksseitig gebrochen ist. Diese Operation kann nur in einer Tierklinik stattfinden. Der Termin zur Rettung des Katerchens in der Tierklinik in Potsdam ist in den nächsten Tagen. "Die tierärztliche Versorgung und die Operationskosten werden etwa 800 bis 1000 Euro betragen", berichtet Monika Wieger von den Tierfreunden. Leider verfügt der Verein über kein gut gepolstertes Konto, so dass dringend Spenden zur Rettung Lasses benötigt werden!

Wer kann helfen, Lasses Leben zu retten?

Weitere Informationen sind erhältlich bei Monika Wieger, Tierfreunde im Fläming e.V., monika.wieger@tierfreunde-flaeming.de oder info@tierfreunde-flaeming.de. "Auch kleine Beiträge helfen uns."