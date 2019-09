Thomas Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Weil Demokratie Bildung voraussetzt und Bildung Chancen eröffnet, wurde 1919 in die Weimarer Reichsverfassung geschrieben (Artikel 148): "Das Volksbildungswesen, einschließlich der Volkshochschulen, soll von Reich, Ländern und Gemeinden gefördert werden." Volkshochschulen sollten allen Bildung ermöglichen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und sozialem Status. Auf //www.100jahre-vhs.de:www.100jahre-vhs.de ist nachzulesen :www.100jahre-vhs.de ist nachzulesen |_blank)$"Dies löste deutschlandweit eine Welle von Volkshochschulgründungen aus. In keinem anderen Jahr der deutschen Geschichte wurden so viele Volkshochschulen erstmals gegründet." Heute soll es deutschlandweit 938 Volkshochschulen geben, die etwa neun Millionen Kursteilnahmen verbuchen. Das lässt einen Volksgeburtstag vermuten, wenn am 20. September ganz offiziell das 100-jährige Bestehen gefeiert wird. Rund 400 Volkshochschulen öffnen am Freitag ihre Türen zur ersten "Langen Nacht der Volkshochschulen". "Es ist die größte Publikumsaktion in der Geschichte der Volkshochschulen. Der Abend steht unter dem Motto ‚Zusammenleben. Zusammenhalten‘ und bildet den Auftakt für ein VHS-Semester, das die politische Bildung in den Mittelpunkt stellt" und somit die Ursprungsidee aufgreift. "Eine gute Gelegenheit zu erleben, wofür Volkshochschule steht: Menschen begegnen und gemeinsam und ganz zwanglos Neues lernen!" (www.100jahre-vhs.de) Die VHS Brandenburg an der Havel am Wredowplatz 1 feiert mit, sorgt am 20. September ab 17 Uhr stündlich für kostenfreie Workshops quer durch das VHS-Kursangebot. Schnupperkurse gibt es u. a. in Französisch, Russisch und Dänisch; künstlerisch tätig werden können Besucher bei Chinesischer Kalligrafie und bei einem Aquarell-Malkurs. Bewegt und musikalisch geht es zu bei den Tanzworkshops oder dem Sing-Crashkurs mit dem Jazzchor. Ab 20 Uhr sorgt dann die Bigband der Musikschule "Vicco von Bülow" für einen schwungvollen Tagesausklang. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Das ganze Jubiläums- und Kurs-Programm finden Interessierte auf der Website www.vhs-brandenburg.de.