Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Auf Druck der SPD will die Koalition das Mandat für den Kampf gegen die Terrormiliz IS teilweise nur befristet verlängern.

Nach längerem Streit hat sich die Regierungskoalition von Union und SPD darauf geeinigt, dass Deutschland sich ein weiteres Jahr an der Anti-IS-Mission im Irak und Syrien beteiligt. Dies geht aus dem Mandatstext hervor, der dieser Zeitung vorliegt. Am Mittwoch soll er vom Bundeskabinett beschlossen werden. Auf Druck der SPD wird der Einsatz der Bundeswehr-Tornados zur Luftraumaufklärung sowie die Betankung von Flugzeugen der Anti-IS-Alliierten allerdings zeitlich befristet. Statt wie bisher um ein Jahr soll er nur für fünf Monate, also bis zum 31. März 2020, verlängert werden.

Die Unterstützung für die Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte soll hingegen weiterhin ein ganzes Jahr dauern, sofern die Regierung in Bagdad zustimmt – "längstens jedoch bis zum 31. Oktober 2020", wie es in der Kabinettsvorlage heißt. Gleichzeitig ist geplant, die Anzahl der beteiligten Soldaten auf 700 zu reduzieren. Bislang liegt die Obergrenze bei 800. Aktuell sind 479 Soldatinnen und Soldaten dort.

Der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, begrüßte die gefundene Einigung. "Es ist gut, dass es jetzt eine Verständigung über die Verlängerung des Anti-IS-Mandats gibt", sagte er. "Denn der IS ist nach wie vor aktiv und sowohl die jordanische und irakische Regierung als auch die kurdische Regionalregierung haben uns eindringlich gebeten, den Einsatz zu verlängern."

Ersatz für Tornados gefordert

Die Mission im Irak sieht dem Mandatsentwurf zufolge vor, die Fähigkeiten der regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte auszubauen. Dazu zählen zum Beispiel Lehrgänge für militärische Führungskräfte und Ausbilder sowie die Beratung irakischer Regierungsstellen. Die Luftaufklärungs-Mission mit deutschen Tornados gegen die Terrormiliz IS soll über dem IS-Operationsgebiet in Syrien stattfinden. Bei Awacs-Aufklärungsflügen der Nato sollen Bundeswehrsoldaten aber nur über dem Irak, über Nato-Staaten wie der Türkei oder im internationalen Luftraum dabei sein.

Es sei klar, dass der Tornadoeinsatz und die Luftbetankung zum 31. März 2020 endeten, betont Schmid. "Jetzt muss Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer endlich umsetzen, was bereits ihre Vorgängerin Frau von der Leyen versprochen, aber nicht gehalten hat: Die Ablösung der deutschen Tornado-Kräfte durch einen unserer internationalen Partner."

Über die Fortsetzung des Einsatzes über Oktober 2019 hinaus war erbittert gerungen worden. Ursprünglich hatte die SPD bereits die Verlängerung im vergangenen Jahr als letztmalig bezeichnet. Die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte zugesagt, die deutschen Tornado-Flugzeuge durch Kräfte anderer Partner der 76 Staaten umfassenden Anti-IS-Koalition zu ersetzen.