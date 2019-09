Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Viele Jüngere interessieren sich nicht besonders für fairen Handel, glaubt Marie Kautz. "Sie denken: Oh Gott, da kommt wieder was, das mein Weltbild kaputt macht", erklärte sie. Sie selbst, 22 Jahre alt, gehört jedenfalls nicht dazu. Zusammen mit ihrer Schwester kam sie am Wochenende zum fairen Frühstück des Vereins Puerto Alegre ins Gemeindehaus am Karl-Ritter-Platz.

Fairtrade und Umweltschutz

So richtig begann sie erst, sich mit dem Thema zu beschäftigen, als es in der Abiturstufe um Fairtrade-Produktion ging. Ihre Schwester Swantje fand das Thema Umweltschutz schon immer interessant. "Fairtrade gehört dazu", findet die 19-Jährige. Obwohl sie selbst nicht in der Kirche ist, schaut sie sich die Aushänge am Kirchenfenster im Gertraudenpark regelmäßig an. Ihre Schwester guckt immer mal in den zum Verein gehörenden Weltladen – und wurde so auf das faire Frühstück aufmerksam.

Ausgemacht wird am Sonnabend direkt ehrenamtliche Arbeit. "Ich arbeite im Labor und möchte mich ehrenamtlich engagieren", erklärte Marie Kautz ihr Interesse. Mit Charlotte Schülzke, die das faire Frühstück gemeinsam mit ihrem Mann Reinhard zwei- bis viermal im Jahr organisiert, spricht sie direkt über ihre Pläne.

"Wir können immer Ehrenamtliche brauchen. Im Moment haben wir wenige junge", erklärt Charlotte Schülzke. Aus 15 bis 20 Helfern besteht die Kerngruppe, vor allem Frauen. Die Aufgaben sind vielfältig: verkaufen, putzen, Buchhaltung erledigen, sich um Technik kümmern.

In der Gemeinde Camajuaní auf Kuba, sind die Jugendlichen sehr aktiv im Ehrenamt. Zumindest in der Presbyterianisch-Reformierten Kirche. Darüber berichtete Pfarrerin Marielys Cabrera beim fairen Frühstück, das unter dem Motto "Bienvenidos Cuba" – Willkommen in Kuba – stand. Die Gemeinde lebte viele Jahre ohne Pfarrerin und organisierte sich selbst. Ehrenamtler führen die rund zehn Sozialprojekte der Kirche durch, wie kostenloses Mittagessen einmal pro Woche oder Wäschewaschen für Senioren. Unter den Ehrenamtlern sind auch junge Leute. Zum Beispiel das 16-Jährige Mädchen, das die Videoshow erstellt hatte, die Pfarrerin Cabrera zeigte.

Die Partnerschaft des Evangelischen Kirchenkreises Oderland-Spree mit der Gemeinde in Camajuaní besteht bereits seit 25 Jahren. "Wir würden uns gerne jedes Jahr sehen", sagt Frank Schürer-Behrmann. Der Superintendent des Kirchenkreises übernahm beim Frühstück auch de Aufgabe des Übersetzers aus dem Spanischen. Im Winter 2021 will wieder eine deutsche Gruppe nach Kuba fliegen. "Es besteht die Möglichkeit, sich an der Partnerschaft zu beteiligen", betonte er. Wer Englisch oder Spanisch spricht oder den Austausch anderweitig unterstützen möchte, kann sich über die Seite des Kirchenkreises (ekkos.de) melden.

Gesprochen wurde auch über Unterschiede zwischen Deutschland und Kuba. Urban Gardening, erzählte Marielys Cabrera, sei auf Kuba aus der Not heraus entstanden. Das in Berlin oder New York trendige Stadtgärtnern sei in ihrem Heimatland nötig und werde vor allem auf Kirchengrundstücken betrieben. Statt einer Konfirmation für 14-Jährige gebe es auf Kuba das "Fest der 15", erzählte sie. Allerdings nur für Mädchen. Langsam entstehe ein solches Fest auch für Jungen – aus Gründen der Gleichberechtigung.

Die Gäste aus Kuba bleiben noch eine Woche. Am 28. September endet mit dem Fest der Vielfalt die interkulturelle Woche, deren Auftakt ein Erzählcafé am Freitag und das faire Frühstück am Sonnabend waren (siehe Infokasten). Das nächste Frühstück mit fairen, bio und regionalen Produkten ist für November geplant, dann unter einem anderen Thema.