Manuela Bohm

Stechow (MOZ) "Berlin, ick liebe dir!" - So heißt das Motto eines Konzerts. Die Sänger Susann Heider und Erhard Kalkbrenner tragen die Berliner Lieder vor. Sie werden von Roland Lange am Keyboard begleitet. Das Konzert findet in der Kirche in Stechow statt - ihr Förderverinlädt dazu am 22. September, 13.30 Uhr, ins Gotteshaus ein.

Anna Thom eröffnet den Konzertnachmittag an der Orgel. Friedrich-Leopold von Stechow erzählt Einiges zu den gespielten Liedern, deren Komponisten, Sängerinnen und Sängern. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei; für eine Spende dankt der Verein.