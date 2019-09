DPA

Nur-Sultan (dpa) Nach Monaten der Entbehrungen langte Frank Stäbler richtig zu. Eier, Speck, Wurst, Toast, Pfannkuchen, Obst und Gemüse ließ sich der deutsche Spitzenringer am Morgen auftischen.

"Das Frühstück war megageil und hat eine Stunde gedauert", sagte der 30-Jährige, der sich tags zuvor bei der WM in Kasachstan Bronze und - viel wichtiger - die Qualifikation für Olympia gesichert hatte. "Ach wieeee schön so ein Frühstück sein kann", schrieb er bei Instagram.

Dass er sein Essen so zelebrierte, hatte einen Grund: Stäbler war in der Griechisch-Römisch-Klasse bis 67 Kilogramm angetreten. Weil der Athlet aus Musberg normalerweise rund 75 Kilogramm wiegt, musste er seit Frühjahr mit einer aufwendigen Diät Gewicht verlieren. Die letzten vier Kilogramm schaffte der dreimalige Weltmeister in den Tagen vor dem Wettkampf, indem er trotz Trainingsbelastung kaum etwas trank und praktisch nichts mehr aß. "Ich war ganz schön im Eimer", sagte er - und belohnte sich mit dem ersten ausgiebigen Frühstück seit langem.