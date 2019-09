BI Packhof

Brandenburg ( ) Die Sitzungen des Werkstattgremiums, das die Aufgabe haben wird, die 47 eingereichten Ideen zur Packhofbebauung zu sichten, ordnen und zu beurteilen, sollen am 4., 11. und 25. November 2019 stattfinden.

Hierzu finden sich seitens der Fraktionen Vertreter aller Parteien, Vertreter der Stadtverwaltung, der Architektenkammer sowie je ein Vertreter vom Denkmal- und Sanierungsbeirat und der Bürgerinitiative Packhofgebiet ein. Des Weiteren sollen 3 Vertreter aus der Bürgerschaft benannt werden. Über deren Zusammensetzung entscheidet ein Losverfahren.

Dass diese Sitzungen nicht öffentlich stattfinden sollen, lehnte die Bürgerinitiative Packhof in ihrer Mitgliederversammlung am Dienstag, dem 10. September mit überwältigender Mehrheit ab. "Es kann nicht sein, dass ein derart wichtiges Gremium hinter verschlossenen Türen tagt", so Boris Angerer, der künftig die Bürgerinitiative in dem Werkstattgremium vertreten soll. Auch sei es schwer vorstellbar, wie in gerade einmal 6 Stunden die Auswertung und fachliche Prüfung der 47 Ideen sowie die Auswahl der fünf besten Ideen für die Bürgerbefragung erfolgen können.

Das Ziel, der SVV im Januar 2020 die Ergebnisse des Gremiums sowie der Bürgerbefragung zur Entscheidung zum weiteren Verfahren zu übergeben, scheint angesichts der Kürze der Zeit sehr ambitioniert zu sein. "Natürlich werden wir uns konstruktiv an diesem Auswahlverfahren beteiligen", ergänzt Hanswalter Werner von der BI. "Allerdings wäre es mehr als wünschenswert, dieses Verfahren auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Transparenz tut not."