Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die SPD-Fraktion hat am Dienstag einstimmig die Landtags-Abgeordnete Ulrike Liedtke für das Präsidentenamt nominiert. Die Wahl erfolgt nächste Woche.

Ulrike Liedtke ist eine Frau der sorgsam gewählten Worte. Die Musikwissenschaftlerin aus Ostprignitz-Ruppin gehörte in den letzten fünf Jahren im Landtag nicht zu den Politikern, die spontan in Ausschüssen das Wort ergriffen und sich echauffiert hätten, weil ein Vorredner gegen ihre Partei schießt. Laute, scharfe Auftritte waren von ihr nicht zu erleben.

Wahrscheinlich hätte man die meist zurückhaltende Sozialdemokratin vor einem halben Jahr auch nicht genannt, wenn es darum ging, Kandidatin für die Spitzenämter der neuen Legislaturperiode zu benennen. Zumal es nicht einmal sicher erschien, dass sie ihr Landtagsmandat rund um Rheinsberg würde verteidigen können. Aber genau das gelang Ulrike Liedtke.

In der neuen Fraktion mit nur sieben Frauen war sie plötzlich eine von Dreien, die bereits parlamentarische Erfahrungen hatten und noch dazu die einzige, die in Ostdeutschland geboren wurde. Für die brandenburgische SPD, die sich im Herbst vergangenen Jahres mit einer Diskussion über zu wenige Menschen aus den neuen Bundesländern in Spitzenämtern konfrontiert sah, und beschloss, das zu ändern, lief in dieser Konstellation alles auf Ulrike Liedtke hinaus.

Geboren wurde die designierte Präsidentin 1958 in Weimar. Sie studierte in Leipzig Musikwissenschaften und promoviert 1985. Nach einer kurzen Zeit beim DDR-Fernsehen war sie in der Akademie der Künste der DDR tätig.

1989 gehörte sie zu den ersten Mitgliedern der Sozialdemokratischen Partei (SDP) in Berlin-Hohenschönhausen. Nach der Wende war sie zunächst in der Berliner Verwaltung tätig und wechselte dann nach Rheinsberg, wo sie die Musikakademie aufbaute und bis 2014 prägte.

Ulrike Liedtke gehörte (zeitweise als Vorsitzende) dem Rundfunkrat des Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB) und danach des rbb an. 2014 zog sie in den Landtag ein.

Ihre politischen Mitstreiter beschreiben die 60-Jährige als zielstrebig – "wenn sie etwas will, erreicht sie es". Davon musste sich auch das Kulturministerium überzeugen lassen, gegen dessen Empfehlung sie ein breites Bündnis über Parteigrenzen hinweg zur Festschreibung eines Mindestlohnes für freie Orchestermusiker schmiedete und das Anliegen durchsetzte.

Außerdem gilt Ulrike Liedtke als gut vernetzt im kulturellen Bereich.

Dass sie, falls sie kommende Woche gewählt wird, den repräsentativen Aufgaben des Amtes vom ersten Tag an gewachsen sein wird, dürfte außer Frage stehen. Dann muss sie noch unter Beweis stellen, dass sie sich gegenüber der fast 100-köpfigen Verwaltung durchsetzen kann und ein mitunter emotionales Plenum in geordneten Bahnen zu lenken vermag.

Gossmann-Reetz zieht zurück

Die OberhavelerSPD-Abgeordnete Inka Gossmann-Reetz, die zunächst ebenfalls in der Fraktion eine Bewerbung abgegeben hatte, zog diese am Dienstag zurück.

Die CDU-Fraktion stellte am gleichen Tag Barbara Richstein als künftige Vizepräsidentin auf.

Wen die AfD, die als zweitstärkste Kraft im Parlament ebenfalls ein Vorschlagsrecht hat, für diesen Posten vorschlägt, ist noch nicht bekannt.