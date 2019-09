Ingmar Höfgen

Päwesin/Berlin Es ist ein Stück Päwesiner Industriegeschichte, das in wenigen Tagen in Berlin unter den Hammer kommen soll – wenn auch nur ein kleines: Am Freitag, 20. September, soll ab 11.00 Uhr im Berliner abba-Hotel ein früheres Ziegeleigelände versteigert werden. Zwei Gebäude stehen dort noch, "abrissreif", wie es im Versteigerungskatalog der Deutschen Grundstücksauktionen heißt.

Zum Verkauf gestellt hat das rund 3,9 Hektar große Areal die BVVG. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich die Bundesvermögens- und -verwaltungsgesellschaft, die Nachfolgerin der Treuhandanstalt, die nach der Wiedervereinigung die DDR reprivatisierte und dabei viele Betriebe abwickelte. Als Mindestgebot sind 14.000 Euro aufgerufen.

Auch Hermann Kremer hat schon von der anstehenden Versteigerung gehört. Er sei, so erzählt er gegenüber BRAWO, nach seiner Meinung gefragt worden von einer Frau, die vielleicht Interesse hat. Kremer hält man nicht ohne Grund für jemanden mit einer gewissen Expertise. Dem heute 76-Jährigen früheren Frauenarzt aus dem Münsterland gehört eine andere, frühere Päwesiner Ziegeleien – die "Alte Gärtnerei", benannt nach ihrer letzten Nutzung.

Das Gelände, gelegen am Beetzsee, hat Kremer vor etwa zehn Jahren erworben, aber die Gegend kannte er schon vorher. Seit vielen Jahren hat er einen Bungalow in der nebenan gelegenen Anlage.

Als die Ziegeleifläche, nach langen Rechtsstreits um eine Rückübertragung, dann zum Verkauf stand, ließ Kremer sich auch ein wenig von den anderen Bungalow-Nachbarn zum Kauf überreden – schließlich wisse man ja nicht, was ein fremder Käufer dort machen könnte.

Kremer ging es vor allem darum, die Ruhe zu erhalten, sagt er. Von den fünf größeren Gebäuden hat er im Laufe der Jahre zwei erneuert – immer in Abstimmung mit dem Denkmalschutz, unter dem das Areal seit ebenfalls fast zehn Jahren steht. In dem früheren Fremdarbeiterhaus sind zwei Ferienwohnungen eingerichtet, ein anderes, langgezogenes Haus, vermutlich ein Stall, ist für ihn, hat aber auch einen großen Veranstaltungsraum.

Eine weitere, so große Instandsetzung anzugehen, dazu hatte er bisher keine Lust und auch wenig Zeit – denn auch in Potsdam hat der 76-Jährige einige Projekte. Und so ist auch der Brennofen, in dem früher Ziegel gebrannt wurden, noch in dem Zustand wie vor zehn Jahren. Ideen hätte Kremer einige. So könnte man ihn als Schaustelle öffnen – der Ofen sei zwar eingefallen, der Rundgang aber noch vorhanden. Auch ein Ziegeleimuseum könnte er sich vorstellen.

Auf seiner Internetseite www.die-ziegelei.de führt Kremer insgesamt 14 Standorte ehemaliger Päwesiner Ziegeleien auf – einen davon auf der anderen Seite des Beetzsees. Dort, auf dem Gelände des Hotels in Bollmannsruh, erinnert ein hoher Schornstein an die Ziegel-Ära. Inzwischen ließ das Management auch ein Storchennest auf die Spitze setzen. In diesem Jahr wurde dort noch nicht gebrütet – aber ein Pärchen habe das Nest bereits inspiziert, erzählt Sandra Schumann, Direktionsassistentin des Hotels. Man habe die Hoffnung, dass die beiden Störche im nächsten Jahr wiederkommen – und dann auch bleiben.

Ganz so prominent gelegen ist das Areal, das am Freitag unter den Hammer kommt, indes nicht. Es liegt nahe einer Kleingartenanlage und nahe den Tonstichen in Richtung Ketzin. Hermann Kremer hat auch die Gebäude mal gesehen. Er spricht von zwei Ruinengebäuden, eine Ziegelei würde man dort nicht mehr wiedererkennen, findet er. Ob sich dennoch ein Interessent findet – zum Ende dieser Woche wird es feststehen.