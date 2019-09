Simone Weber

Rathenow Umjubelt: Nach zwei Jahren Vorbereitung und einem Jahr intensiver Probenarbeit seit den Castings im September 2018 führte die Musik- und Kunstschule Havelland am Wochenende ihr Musical "Stage Teens" im Rathenower Kulturzentrum auf.

Im Zentrum der Handlung steht die Schülerband "Goldkehlchen" mit Sophie (Celine Witt), Lisa (Nele Bree) und Lucy (Annika Hesse), die mit Sänger Tom (Toni Geißler) die neue Band "All-Incs" gründen. Mit ihren selbstgeschriebenen Songs bewerben sie sich bei der TV-Casting-Show von Produzent Dieter "DJ" Jäger (Kevin Marquardt). Es gibt einige Verwicklungen, und die teils sehr negativen Erfahrungen bringen die Vier fast ans Ende der Band und auch der Freundschaft. Am Schluss erkennen sie aber, dass die Stärke in ihnen selbst liegt und sie niemanden brauchen, der ihnen Traumbilder vortäuscht. Zudem muss sich der schmierige Produzent, der sich an Sängerin Lisa "ranmacht", am Ende vor Gericht verantworten.

Das Stück bietet viele Tanznummern mit toller Choreografie, da einige Szenen auch im Tanzstudio spielen, in dem die "Goldkelchen" regelmäßig trainieren. Viele der 17 Songs in 23 Szenen sind für Solo und Chor geschrieben. Gerade die ausdrucksstarken Gesangs-Solo und -Duette der vier Hauptdarsteller, auch von Leela, erhielten viel Szenenapplaus. Zum Finale kamen auch der elfköpfige Schülerchor aus dem Backstage und die 19 Musiker aus dem Orchestergraben auf die Bühne.

"Ein klasse Musical. Musik und Tanz und die aktuelle Handlung passen toll zusammen. Bei dem berührenden Duett von Lisa und Tom bekam ich Gänsehaut", so Ute Feibig aus Potsdam, Oma der jungen Ensemble-Tänzerin Aimée Müller. Nach 135 Minuten forderte das Publikum im nahezu ausverkauften Saal mit stehenden Ovationen eine Zugabe.

"Stage Teens" hält Produzent, Komponist und Regisseur Nils Fölster für sein persönlichstes Stück. "Unter dem Eindruck der #metoo-Debatte und früherer eigener Erfahrungen als freier Komponist wollte ich die vielen sich widersprechenden Momente im Laufe einer Musikerkarriere aufzeigen. Einerseits immer der Traum des Künstlers vom Erfolg, andererseits das Business, die Geldmaschine, die immer laufen muss", so Fölster. Vier Jugendliche einer Schülerband durch ein TV-Casting geraten genau da hinein, und nicht nur Sängerin Lisa wird Opfer des Systems, auch Sänger Tom wird künstlerisch ausgebeutet. Am 18. und 19. September gastieren die "Stage Teens" am Brandenburger Theater.