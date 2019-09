René Wernitz

Brandenburg/Havelland (MOZ) Traditionell fragen Altvordere gern danach, was Kinder denn gern werden wollen, wenn sie mal groß sind. Die Zeit vergeht schnell, bis die Überlegungen zwangsläufig konkreter werden. Alle Jahre müssen sich Jugendliche entscheiden, in welche Richtung die Entwicklung zielen soll. Auf dem Berufemarkt Westbrandenburg werden am Samstag, 21. September, zwischen 9.00 und 13.00 Uhr rund 125 Aussteller um potenzielle Azubis und Studenten buhlen.

Der Fachkräftemangel zwingt nicht nur ganze Branchen in die Werbeoffensive. Von Abwanderung betroffene Landstriche wie die Wirtschaftsregion Westbrandenburg, zu der sich die Städte Brandenburg, Rathenow und Premnitz zusammengeschlossen haben, müssen ebenso aktiv werden. Der Berufemarkt ist daher ein Kooperationsprojekt. Er findet im Brandenburger Technologie- und Gründerzentrum statt.

Wer nun dort umher schlendert, könnte sich bei der Richtungswahl gern vom unternehmerischen Umgang mit gängigen Begriffen leiten lassen. Etwa wenn die Sprache auf "Tarife" und "Vollzeitbeschäftigung" kommt. Wer derweil im späteren Berufsleben nicht zum Mindestlohn beschäftigt werden will, sollte vorher schon in Erfahrung bringen, ob bei einer 40-Stunden-Woche mehr als die aktuell gesetzlich verbrieften 1.593 Euro brutto monatlich herauskommen würden. Ein Mindestlohn-Rechner findet sich auf der Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (www.bmas.de).

Dumm für einige Betreiber von Ständen auf dem Berufemarkt, wenn potenzielle Bewerber zu gut wissen, was ihnen schon in der Ausbildungszeit zusteht. Dann kann die Kontaktaufnahme bereits im Ansatz hängen bleiben. Nützliche Infos liefern Internetseiten wie die des Bundesinstituts für Berufsbildung (www.bibb.de) und die der Gewerkschaften. Tatsächlich gibt es Arbeitgeber, die anscheinend alles bieten. Zum späteren Vergleich können sich junge Leute mal auf die Seiten des Landkreises klicken. Auf www.havelland.de werden vier Ausbildungsberufe offeriert. Zum Beispiel künftigen Verwaltungsfachangestellten werden gute Übernahmemöglichkeiten in Vollzeit in Aussicht gestellt - freilich nur bei erfolgreichem Abschluss. Die Ausbildungsvergütung erfolgt nach "TVAöD".

Das steht für Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes. Was da monatlich gezahlt wird, ist online auf www.vka.de nachzulesen. Das ist die Webseite der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Aktuell ist von 1.018,26 Euro im ersten Ausbildungsjahr die Rede. Der Landkreis Havelland gastiert auch auf dem Berufemarkt. Alle Aussteller finden sich in einer Sonderveröffentlichung, die BRAWO am Sonntag beilag. Online bietet die Webseite www.was-willst-du-lernen.de viele nützliche Infos.