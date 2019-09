Manuela Bohm

Rhinow (MOZ) "Prignitzfolk", so heißt die Band, die in der Stadtkirche Rhinow am kommenden Samstag, 21. September, ab 18.00 Uhr für Stimmung sorgt. Der Förderkreis der Stadtkirche hat dieses Konzertereignis organisiert - Eintritt: 10 Euro.