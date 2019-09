Alexander Dames\MOZ

Brandenburg Es war am Ende der erhoffte erfolgreiche erste Regionalligaauftritt der 1. Frauenmannschaft des VC Blau-Weiß Brandenburg, die sich nach Startschwierigkeiten doch verdient mit 3:1- Sätzen gegen den VC Bitterfeld-Wolfen durchsetzten und somit ein Saisonstart nach Maß gelang.

Nach Wochen spielerischer und organisatorischer Vorbereitung auf das Abenteuer Regionalliga zeigte sich die Mannschaft um Trainerteam Michael Kozik und Lars Wolfram, die auf einige verlässliche Größen im Team verzichten mussten, bis in die Haarspitzen motiviert vor heimischer Kulisse die ersten Punkte einzufahren.

Mit dem gänzlich unbekannten Mitaufsteiger, VC Bitterfeld-Wolfen, stellte sich eine sehr junge Mannschaft vor, die deutlich besser in die Partie fand. Die Blau-Weißen hingegen kämpften lange mit ihrer Nervosität, legten diese aber mit zunehmender Spieldauer ab und begannen mehr Sicherheit in ihren Aktionen zu gewinnen. Kurz vor Satzende gelang der Ausgleich und sogar die 23:20-Führung. Doch fünf Punkte in Folge des Gegners verhinderten den erhofften ersten Satzgewinn der Saison.

Dieses bittere Ende des Premierensatzes setzte nun aber weitere Kräfte frei. Ab dem zweiten Spielabschnitt übernahmen die Blau-Weißen, angeführt von einer bärenstarken Libera, Saskia Böttger, vollends die Kontrolle über die Partie, spielten fortan befreit auf. An die 80 Zuschauer sahen ein stärker werdendes VC Blau-Weiß-Team, da die Gäste aus Sachen-Anhalt nun deutlich fehlerbehafteter agierten und das hohe Level aus dem ersten Satz nicht mehr halten konnten. Mit 25:21, 25:17 und 25:16 waren die souveränen Satzerfolge der Havelstädter auch in dieser Deutlichkeit hochverdient. Die letzten Ballwechsel waren dann ein Schaulaufen und der Jubel nach dem letzten Punktgewinn groß.

Dennoch war noch viel Sand im Getriebe. "Wir sind heute klar unter unseren Möglichkeiten geblieben. Vor allem im Aufschlag und Block ist viel Luft nach oben. Wir haben mit dem Sieg aber eine gute Grundlage für die Saison gelegt", so Trainer Kozik nach dem Spiel nicht unzufrieden.

Beste Spielerin des Tages auf Seiten des VC Blau-Weiß, die jeweils die gegnerischen Trainer bestimmen, wurde Mittelblockerin Sabrina Harnisch und heimste somit zwei Punkte im Regionalligaranking ein. Schon an diesem Sonntag (22. September) tritt die Mannschaft auswärts bei der WSG Reform Magdeburg an, die ihren ersten Saisonauftritt klar mit 0:3 verlor und auf dem Papier als durchaus schlagbar eingeschätzt wird. Das nächste Heimspiel

ist erst am 20. Oktober gegen den Mitstaffelfavoriten USV Halle Hurricanes.

VC Blau-Weiß: Eileen Heidepriem, Saskia Böttger, Ulrike Hönig, Sabrina Harnisch, Anna Zehle, Stefanie Weber, Anja Seiler, Vanessa Smaka, Caroline Voigt, Victoria Saage, Lisa Alex.