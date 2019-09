Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Die zeitlich begrenzte "Galeria Fontane" der Neuruppiner Jugendkunstschule im ehemaligen Magnet-Kaufhaus ist mittlerweile geschlossen. Doch das bedeutet nicht, dass die Arbeiten, die dort in diesem Jahr entstanden sind, nicht mehr zu sehen sind. Sogar ein eigenes Buch ist dazu entstanden. Dass es aufgrund der begrenzten Auflage vermutlich nicht genügend Exemplare für alle Interessierten geben wird, wird mit einer Ausstellung der Werke ausgeglichen.

Grundlage für die Arbeiten des Malkurses, dessen Werke dort zu sehen sein werden, war der autobiografische Roman Theodor Fontanes "Meine Kinderjahre", in dem er unter anderem auch die Orte beschreibt, die für ihn in den Jahren wichtig waren. Als Teil des Projekts "Lirum-Larum", für das das ehemalige Magnet-Kaufhaus im Mai temporär in die "Galeria Fontane" verwandelt worden ist, hat sich der Kurs von Cornelia Felsch mit der Thematik befasst. Dabei haben die Kinder und Jugendlichen sowohl die historischen als auch heutige Plätze verarbeitet. Das Buch taugt dabei sogar als Stadtführer. Selbst gemalte Karten der Stadt zeigen, wo sich die Orte befinden, die die Kursteilnehmer verarbeitet haben. Zwischen den vielfältigen Illustrationen, die sich der unterschiedlichsten Techniken bedienen, gibt es auch immer Textausschnitte aus Fontanes Roman.

Alte und neue Orte

Zu den Orten, die in dem Buch der Jugendkunstschule zu finden sind, gehören unter anderem die Löwenapotheke, der Bahnhof Rheinsberger Tor, der Klappgraben, die Stadtkantine, das Alte Gymnasium, der Schulplatz mit dem darauf stattfindenden Markt, der Skaterpark und weitere Punkte der Stadt. Weil Kinder aber weniger auf Gebäude als auf Abwechslung und Unterhaltung achten, haben auch Spiele und andere Tätigkeiten Eingang in die Arbeiten gefunden. Etwa Polly’s Eisdiele, wo die Kinder offenbar nach dem Besuch der Jugendkunstschule immer einkehren, das Rutschen und Wippen auf Spielplätzen, das Laufen auf Stelzen, Tanzen, Töpfern, Malen, Seilspringen oder auch einfach die schmerzhafte Kämmprozedur, die Fontane aufgrund seiner langen blonden Locken über sich ergehen lassen musste.

"Ich freue mich sehr, dass ein eigenes kleines Büchlein aus den Arbeiten entstanden ist", betonte Jugendkunstschul-Leiterin Alexandra Christ in dieser Woche. Das sei neben der Förderung von mehreren Stellen nicht zuletzt wegen der Unterstützung durch Verleger Peter Pusch möglich gewesen. Das Konzept und das Layout des Hochglanz-Büchleins hat Kursleiterin Cornelia Felsch erstellt. Sie hat auch einige Bilder beigesteuert. Die restlichen Arbeiten stammen von Lina Alea Bluhm (11 Jahre), Sabina Cheibas (11 Jahre), Chelsie Lorena Escobar Delvie (13 Jahre), Helena Krieger (13 Jahre) und Attila Szél (9 Jahre).

Auf die Schnelle ein Exemplar des Buches zu ergattern, dürfte angesichts der niedrigen Auflage von 90 Stück einigermaßen schwer werden. Dafür startet aber an diesem Montag die Ausstellung mit den Werken, die bis zum 27. Oktober zu sehen sein wird und die quasi rund um die Uhr bestaunt werden kann. Denn als Ort dafür wurde der Kiosk an der Kreuzung Schinkel- und Karl-Marx-Straße ausgewählt.