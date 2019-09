Simone Weber

Rathenow 22 Mannschaften durchflügten jeweils vier mal die Havel am vergangenen Samstag am Optikpark. Um schnellste Zeiten und Pokale in drei Wertungskategorien ging es im 15. Rathenower Drachenbootrennen.

Den ersten Platz im Volksbank-Fun-Cup belegten die Amts-Geister Nennhausen & Co. Etwas zügiger ging es in der Wertung des Ohst-Sport-Cups zu. Den Pokal in dieser Wertung holte das Team prOHST. Der MAP-Premiumcup ging in diesem Jahr an die Designer Drachen. Die drei Mannschaften, die innerhalb der vier Läufe am schnellsten nach den 250 Meter ins Ziel kamen, traten am Ende noch einmal gegeneinander an und fuhren den Bürgermeister-Cup aus. Dieser ging, wie schon im vergangenen Jahr an die Monster Drachen. Einen Tag zuvor fand der Schüler-Cup mit Kreis-Olympiade statt. Schüler des Jahngymnasiums hatten in allen drei ausgeschriebenen Altersklassen die "Drachennase" vorn.

Die gesamte Übersicht über die Wertungskategorien, teilnehmenden Mannschaften und ihre Platzierungen in den Wertungen sind auf der Internetseite des organisierenden Vereins Drachenboot Havelland (http://www.drachenboot-havelland.de) zu finden. Auch Bilder und Videos werden dort eingestellt.