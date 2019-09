René Wernitz

Steckelsdorf (MOZ) Auf dem Steckelsdorfer Campingplatz rattern am kommenden Wochenende erstmals die Kettensägen. Schnitzer aus ganz Brandenburg verwandeln mannshohe Baumstämme in Kunstwerke für den Rundweg um den Steckelsdorfer See. Höhepunkt an beiden Tagen ist das sogenannte Speedcarving, das Schnellsägen von Skulpturen auf Zeit.

Im Anschluss können die entstandenen Figuren auf dem Campingplatz besichtigt werden. An beiden Tagen wird jeweils eines der neu entstandenen Kunstwerke versteigert. Darüber hinaus gibt es ein Rahmenprogramm für die ganze Familie. Ein Gewerbe und Handwerkermarkt bietet dekorative Unikate für die eigenen vier Wände. Infostände zu den Themen Natur und Schnitzen laden ein, sich mit beiden Themen näher auseinanderzusetzen und viel Informatives zu erfahren. Sportlich wird es beim Steckelsdorfer Seelauf 2019, der am Samstag um 8.45 Uhr vor der Kita im Rathenower Ortsteil gestartet wird, und beim Seesternchenlauf.

Um 19.00 Uhr beginnt am Samstag im Festzelt eine Tanzparty mit Solokünstler Devilmusics aus Blankenburg. Der Sonntag beginnt um 11.00 Uhr mit einem rockigen Frühschoppen mit "jbMusic", Jens Berse. Für Speis und Trank, Kaffee und hausgemachten Kuchen ist am ganzen Wochenende gesorgt.