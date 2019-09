MOZ

Neuruppin (MOZ) Die Polizei braucht Hilfe, um einen Einbruch aufzuklären: Ein Unbekannter ist am 27. Juli in ein Wohnhaus an der Neuruppiner Präsidentenstraße eingebrochen.

Der Täter gelangte offenbar über die Hofseite in das Gebäude, durchsuchte dort sämtliche Zimmer und nahm unter anderem Bargeld mit. Dabei konnte der Dieb von einer Überwachungskamera gefilmt werden. Wer Hinweise zu dem Mann auf dem Foto machen kann, wird gebeten, sich unter 03391 3540 zu melden.