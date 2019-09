Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (MOZ) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag auf Höhe der Tankstelle im Artilleriepark in Dallgow-Döberitz. Eine 55-jährige Autofahrerin befuhr die Straße am Artilleriepark in Richtung Wilmsstraße und wollte auf das Tankstellengelände nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 20-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit ihm. Der junge Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Polizisten fertigten eine Unfallanzeige und regelten den Verkehr, der kurzzeitig für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen unterbrochen werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.