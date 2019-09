Silvia Passow

Dallgow-Döberitz Lese-Tipp: Der Biologe Hannes Petrischak ist bei der Sielmann-Stiftung zuständig für den Naturschutz und hat ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben, dass hierkurz vorgestellt wird. "Expedition Artenvielfalt" gibt einen Überblick über die Artenvielfalt in den Landschaften der Sielmann-Stiftung. Allein in der Döberitzer Heide gibt es 14 Lebensraumtypen mit ihren ganz speziellen Bewohnern. Das Buch stellt die verschiedenen Standorte und Projekte der Sielmann-Stiftung vor. Die Tier- und Pflanzenwelt wird mit wunderschönen Fotos und verständlichen Texten erläutert.

Wanderschuhe angezogen und raus. Jetzt blüht gerade die Besenheide und färbt die Landschaft in sattes Lila. Mit dem Buch "Expedition Vielfalt" lassen sich die Arten am Wegesrand leicht bestimmen. Das Buch ist im oekom-Verlag erschienen und kostet 29 Euro. Wen dabei die Wanderlust packt, der Regionalpark Osthavelland-Spandau bietet sehr empfehlenswerte Wanderkarten an. Kontakt: https://osthavelland-spandau.de