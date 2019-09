René Wernitz

Rathenow (MOZ) Überstunden müssen die Biber in diesem Herbst leisten, ehe es in die Winterpause geht: Der Optikpark in Rathenow verlängert erstmals die Saison. Bislang war stets Toreschluss unmittelbar nach der Party am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober. Diesmal schließen sich die Herbstferien sogleich an, in denen nochmals reichlich Publikum zu erwarten sein könnte. Deshalb bleibt der Optikpark bis 20. Oktober geöffnet. Die Saison 2019 wurde zu Ostern eröffnet.