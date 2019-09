Händedruck im Emblem der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, zu der sich 1946 die Kommunisten und Sozialdemokraten in der sowjetischen Besatzungszone vereint haben. © Foto: René Wernitz

René Wernitz

Havelland (MOZ) Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) trägt eindeutig rote Gesinnung in sich. René Wilke gehört der Partei Die Linke an. Im Nachgang zur Landtagswahl meinte er im Interview mit der Märkischen Oderzeitung, dass er es für geboten hält, "offen darüber zu diskutieren, ob es sinnvoll ist, dass wir in Deutschland zwei Parteien mit linkem Profil und solidarischem Gesellschaftsbild haben. Wir sollten die kleineren und größeren Unstimmigkeiten zwischen SPD und Linken beiseite schieben, uns der gesellschaftlichen Verantwortung stellen und eine möglichst starke Kraft bilden." Nachzulesen auf www.moz.de.

Wer über die Sinnhaftigkeit von Wilkes Worten nachdenkt, hat womöglich sogleich den berühmtesten Händedruck der deutschen Nachkriegsgeschichte vor Augen. Im April 1946 war es, da reichten sich Wilhelm Pieck, Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), und Otto Grotewohl, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), die Hände. Freilich vollzog sich die Fusion zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) nur in der Sowjetischen Besatzungszone. Die damalige ostdeutsche Sozialdemokratie ging in der Partei auf, die heute Die Linke ist.

Im Ursprung war nur die SPD. Im Laufe ihrer Geschichte seit 1890 war es zu einigen folgenreichen Kurswechseln und Unstimmigkeiten innerhalb der Partei gekommen. In ihrer Anfangszeit war die Sozialdemokratie revolutionär und antikapitalistisch, was man ihr heute nicht mehr ansieht.

Die berühmteste Unstimmigkeit führte dazu, dass Kriegsgegner Karl Liebknecht vorübergehend zum SPD-Einzelkämpfer wurde im Reichstag. Am 2. Dezember 1914 hatte er, ursprünglichen sozialdemokratischen Grundsätzen getreu, als einziger gegen Kriegskredite für die kaiserliche Regierung gestimmt. Auf www.spd.berlin.de findet sich ein Beitrag über Liebknecht, der in der weiteren Kriegszeit im Reichstag zunächst allein, später mit einem zweiten SPD-Abgeordneten und ab Dezember 1915 mit einer Minderheit von weiteren 19 Abgeordneten alle Finanzmittel für die kaiserliche Regierung abgelehnt hatte, wie im Beitrag erläutert wird. "Sein Abstimmungsverhalten übte eine Signalwirkung zur Stimulierung der zunächst noch schwachen Opposition gegen die von der SPD-Führung und Fraktionsmehrheit praktizierte, fast uneingeschränkte Unterstützung der kaiserlichen Regierung aus."

Da seit 1916 wegen "Hochverrats" eingesperrt, gehörte Liebknecht nicht zu den links-pazifistischen Oppositionellen, die 1917 aus der SPD ausgeschlossen wurden und in der Folge die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) gründeten, in Opposition zur nun sogenannten Mehrheits-SPD mit Friedrich Ebert an der Spitze.

Derweil gehörte Karl Liebknecht kurz vor seiner Ermordung Anfang 1919, wie Rosa Luxemburg, zu den Gründern der KPD. Der ultralinke Flügel innerhalb der linken USPD schloss sich 1920 den Kommunisten an, das waren etwa 400.000 Sozialdemokraten. Die USPD bestand danach noch bis 1922 weiter, ehe sie sich mit der MSPD vereinte Ab da war wieder von SPD die Rede. Sowohl Sozialdemokraten als auch Kommunisten mussten in der Zeit des 1933 siegreichen Nationalsozialismus’ hohen Blutzoll entrichten. 1946 kam es im Nachkriegs-Osten zur Fusion.

Die Wendezeit in der DDR trieb auch sozialdemokratische Knospen. Die SPD hatte sich nicht etwa wieder heraus gelöst aus der SED. Es gab innerhalb der diktatorischen Einheitspartei niemanden mehr, der sich zur Sozialdemokratie bekannt hätte. Folgerichtig war es im Oktober 1989 zur Gründung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR (SDP) gekommen, die sich im September des Folgejahres mit der West-SPD vereinte, der Oskar Lafontaine vorstand. Dessen Kanzlerkandidatur (1990) blieb erfolglos.

Für Schlagzeilen sorgte Lafontaine im Jahr 1999, als nun Sozialdemokraten und Bündnisgrüne im Bund gemeinsam regierten. Da gab Lafontaine überraschend den Job des Bundesfinanzministers auf, trat vom Posten des Parteichefs zurück, legte auch sein Bundestagsmandat nieder und wurde wegen der Agenda-2010-Politik zum Regierungskritiker. Im Grunde handelte es sich um eine neoliberale Reform des Sozialstaats. Rot-Grün schuf die gesetzlichen Voraussetzungen, die unter anderem zur Absenkung des Rentenniveaus führen. Hartz IV war nur ein Teil des Reformpakets. Kritiker sprachen vom größten Sozialabbau seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschlands.

2005 trat der SPD-Linksaußen Lafontaine aus seiner Partei aus und bei der noch jungen Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit (WASG) ein. Diese war im Jahr davor von ebenso rebellierenden Genossen gegründet worden. Auf Lafontaines Initiative hin ging die WASG sodann mit der PDS (vormals SED) ein Wahlbündnis ein. Das gipfelte 2007 in der Fusion zur Partei Die Linke. Das war sozusagen der dritte Akt einer rot-roten Verbrüderung seit 1920.

Frankfurts Oberbürgermeister Wilke ist übrigens nicht der einzige, der 2019 laut über eine über Koalitionen hinaus gehende Zusammenarbeit nachdenkt, durch die aus Rot-Rot vielleicht nur noch ein Rot werden würde. Im Juni hatte sich bereits Oskar Lafontaine in diese Richtung geäußert. Aktuell ist er Vorsitzender der Linke-Fraktion im saarländischen Landtag.