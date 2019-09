Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zur Pariser Fashion Week 1995 war auch Prince geladen. Der sollte für die musikalische Untermalung der Show vom später erschossenen Gianni Versace sorgen. Typisch Prince gab der sich jedoch nicht einfach mit ein paar schon existierenden Songs zufrieden. The Versace Experience (Prelude 2 Gold) wurde so exklusiv für das Ereignis und deren Besucher produziert und auf Musikkassette verschenkt. Auch wenn Teile der Tracks auf späteren Alben auftauchten, so war doch der Seltenheitswert der Sammlung enorm.

Fast ein Vierteljahrhundert später nun ist das Werk im Rahmen der Auswertung des Prince-Erbes für die Allgemeinheit veröffentlicht worden. Und natürlich als Sonderedition auch auf purpurnen 180-Gramm-Vinyl. Alte und neue Fans des kleinen Prinzen dürfen sich dabei auf eine illustre Mischung aus Stilen und Rhythmen freuen. Mitten in seiner Schaffensperiode als Symbol hat der Musiker aus Minneapolis seiner Kreativität freien Lauf gelassen. Da gibt’s mit "P.(ussy) Control" einen echten Funk-Hammer. Shhh (X-cerpt) und Eye Hate U (Remix) sind typische Prince-Schmacht-Balladen, an Zwei- und Doppeldeutigkeiten nicht zu toppen. Und mit Get Wild in the House legt der Superstar, man ahnt es, eine echte House-Nummer auf den Plattenteller, mit Scratching und allem was dazugehört. In 32 Minuten presst Prince/Symbol hier 15 Tracks, was einiges über deren Länge aussagt. Der Sound kommt fett aus den Boxen, die Effekte sprießen und sind seinerzeit garantiert kaum vom Magnetband so wahrnehmbar gewesen. Großartig!

Prince: The Versace Experience (Prelude 2 Gold) Legacy/Sony