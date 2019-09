MOZ

Bernau Ein Mann hat in Bernau ein Kind, das gerade in einen Linienbus einsteigen wollte, zu Boden gestoßen. Der Unbekannte lief dann weg. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14 Uhr in der August-Bebel-Straße. Das zehnjährige Mädchen fuhr noch nach Hause, die Mutter informierte die Polizei. Die Verletzungen, die sich das Kind beim Sturz zugezogen hatte, mussten ärztlich behandelt werden. Bei der Suche nach dem Täter hofft die Polizei, die wegen Körperverletzung ermittelt, auf Hinweise von Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Inspektion Barnim unter Telefon 03338 3610 oder im Internet unter polizei.brandenburg.de zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.