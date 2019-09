red

Bad Belzig Mit dem Fokus auf das Wohlbefinden, Heilung & Prävention bereiten sich die Stadt Bad Belzig und die SteinTherme auf den Brandenburgischen Gesundheitstag vor. "Als Akteur im anerkannten Thermalsoleheilbad und damit einer Stadt, die sich der Gesundheit verschrieben hat, sehen wir es als unsere Aufgabe, sowohl Gesundheit zu fördern und Prävention zu unterstützen, als auch Entspannung und Wohlbefinden für Einwohner und Gäste erlebbar zu machen.", sagt Ina Fink, Geschäftsführerin der Bad Belzig Kur GmbH. Durch die Lage Bad Belzigs im Naturpark Hoher Fläming eignet sich die Region bestens, Erholung und Entspannung mit naturverbundener Aktivität zu verknüpfen.

Davon können sich die Besucher anlässlich des Gesundheitstages selbst überzeugen. Gesundheitspartner aus verschiedensten Fachgebieten stehen informativ, beratend aber auch mit einem umfangreichen Mitmachangebot parat, um zu zeigen, dass Gesundheit auch Spaß macht. Zwischen 10 und 17 Uhr dreht sich an und in der SteinTherme anlässlich des Brandenburgischen Gesundheitstages alles um das Wohlbefinden, denn im angrenzenden Kurpark findet ein buntes Programm für kleine und große Gäste statt. Neben geführten (Gesundheits-)Wanderungen und verschiedenen Radtouren stehen Fachvorträge auf dem Programm.So werden u.a. Chefarzt des Zentrums für Chirurgie PD Dr. Sven-Christian Schmidt, vom Klinikum Ernst von Bergmann, über Behandlungsmöglichkeiten bei Sodbrennen und Architekt Christian Müller-Menckens zum Thema "Gesundes Bauen" sprechen. Zudem werden Meditation und Achtsamkeit, Musiktherapie, Traumabewältigung sowie Klangschalen als Kraftquelle in Vorträgen und anschließenden Fragestunden behandelt. Weiterhin stehen therapeutisches Bogenschießen, Barfußwandern, Outdoortraining und Yoga auf dem Programm und die Marktstände der lokalen Betriebe überzeugen mit einem beeindruckenden Angebot an regionalen Produkten aus dem Fläming. Interessierte Bad Belzigerinnen und Bad Belziger sowie Besucherinnen und Besucher sind am Samstag, dem 21. September im Kurpark Bad Belzig ab 10 Uhr herzlich willkommen. Sei es, um vor Ort einen medizinischen Check-Up durchzuführen, Anregungen rund um das Thema "gesund frühstücken" zu erhalten oder einfach mal mit dem Ziel, einen Tag mit der Familie bei guter Musik, leckerem Essen und erlebnisreicher Unterhaltung - auch für die Kleinsten - zu verbringen, das Angebot ist breit gefächert. Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: Sologitarrist und Songschreiber Luca Hanisch alias "Mudwell" ist zu Gast. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Der Gesundheitstag findet am Sonnabend, 21. September, von 10.00 bis 17.00 Uhr im Kurpark Bad Belzig statt. Das detaillierte Programm ist zu finden unter www.steintherme.de und www.bad-belzig.de.