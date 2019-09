MOZ

Erkner (MOZ) Bahnpendler müssen ab Mittwoch, 5.15 Uhr, bis Sonntag, 19.45 Uhr, zwischen Erkner und Fürstenwalde auf den Bus umsteigen.

Die Busse kommen 21 bis 22 Minuten später in Erkner und Fürstenwalde an. Als Grund nennt die Bahn Gleisarbeiten. Zudem fahren an mehreren Tagen spätabends die Züge in Berlin über Lichtenberg.