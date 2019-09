GZ

Gransee Ins Leben gerufen wurde die Aktion "Türen auf!" vom Westdeutschen Rundfunk anlässlich des 40. Maus-Geburtstags 2011. Am "Türöffner-Tag" der "Sendung mit der Maus" können Kinder und Familien überall in Deutschland bei freiem Eintritt Sachgeschichten live erleben. Mehrere hundert Einrichtungen, Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten öffnen am 3. Oktober Türen, die Kindern sonst verschlossen bleiben und hinter denen es etwas Spannendes zu entdecken gibt. Die Türöffner führen ihre Veranstaltungen komplett in Eigenregie durch.

"Wir öffnen die Tür der großen Orgel in der Stadtkirche St. Marien in Gransee. Du kannst erleben, was alles nötig ist, damit aus einer Orgel Töne erklingen, und auch ein paar Töne selbst spielen. Wir finden dabei heraus: Wie viele Pfeifen hat eine Orgel – und wofür braucht man die eigentlich alle?", lädt Katechetin Susanne Meißner Neugierige ein. Ab 10 und um 12 Uhr wird für die Kinder die Gelegenheit sein, sich die "Königin der Instrumente" näher anzusehen, zu bestaunen und sogar auszuprobieren.

Empfehlenswert sei die Veranstaltung für Kinder ab vier Jahren. Da aber nur eine begrenzte Anzahl an Kindern teilnehmen kann, ist eine vorherige Anmeldung unter kantorrobbauer@kk-ohl.de notwendig. Es werde auch einen Basteltisch sowie etwas zu trinken und Kuchen geben. Eine große Pappmaus bietet Gelegenheit für ein ganz persönliches Foto. Also Fotoapparat oder Handy nicht vergessen.