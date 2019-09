MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gegen 0 Uhr stoppten Polizisten in der Nacht zu Dienstag einen Toyota, der in der Slubicer Straße unterwegs war. Dabei bemerkten die Beamten, dass das Schloss der Fahrertür beschädigt war. Bei der Kontrolle des 35-jährigen Fahrers stellte sich zudem heraus, dass er weder Fahrzeugpapiere noch den Zündschlüssel für den Wagen hatte. Eine Überprüfung ergab, dass der Toyota in Beelitz gestohlen wurde. Die Polizeibeamten nahmen den Mann vorläufig fest.