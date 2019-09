Susanne Wernicke

Zehdenick 35 Segler trafen sich am Wochenende auf dem Großen Wentowsee. Bei traumhaftem Sonnenschein und ein bis zwei Windstärken ging es darum, die richtige Böe zu erwischen, um am Ende ganz vorn dabei zu sein. Das Besondere der Regatta: Erwachsene zwängen sich in die kleinen, nur etwa 2,30 Meter langen Optimisten, den sogenannten Optis. Die Opti-Oldie-Regatta des Wassersport-Clubs Zehdenick fand bereits zum 15. Mal statt und hat sich schon seit Jahren zur größten Veranstaltung dieser Art in Brandenburg etabliert. So begrüßte der Verein dieses Jahr nicht nur die Segler aus Zehdenick und der Region – VMSS Neustrelitz, SC Templin, Fürstenberger Yachtclub, Ruderverein Rheinsberg, Stahl Finow – sondern auch aus Berlin: von der Segelvereinigung Havel, dem TSG 1898 Berlin und aus dem GWH Lübeck. Nach vier Wettfahrten konnte sich am Ende Judith Schulz aus Neustrelitz punktgleich vor Christian Eckert (Stahl Finow) und Sebastian Meyer aus Zehdenick durchsetzten. "Eine sehr gelungene Veranstaltung" resümierte Dieter Vahle als Organisator der Regatta.