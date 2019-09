Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Der Verkehr auf der Rheinsberger Mühlenstraße ist in den vergangenen vier Jahren drastisch angestiegen. Wie Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) den Stadtverordneten am Montagabend mitteilte, sind bei einer Verkehrszählung am 29. August insgesamt rund 6 000 Fahrzeuge notiert worden. Bei einer Erfassung im Jahr 2015 waren es noch 2 000. Die Auswertung der Zählung dauere zwar noch an. Der prozentuale Anteil an Lkw sei gegenüber 2015 jedoch um die sechs Prozent zwar konstant geblieben. Damit hat die absolute Zahl der Lkw dennoch zugenommen.

Das Rathaus stellt die Zahlen nun dem Landesbetrieb Straßenwesen zur Verfügung. Dieser prüft, ob und wie das Verkehrskonzept zur Entlastung der Mühlenstraße umgesetzt werden kann. Das Papier sieht eine Einbahnstraßenregelung über die Rhinstraße, Berliner Straße und Schlossstraße vor. Die Rhinstraße müsste dann zur Landesstraße umgewidmet werden. Allerdings ist noch unklar, ob sie die Voraussetzungen dafür erfüllt oder bauliche Änderungen nötig sind. Laut Schwochow soll mit Kernbohrungen überprüft werden, ob der Untergrund der Rhinstraße für eine höhere Verkehrslast geeignet ist.