Potsdam (MOZ) Als das Online-Beschwerdesystem Maerker vor zehn Jahren an den Start gegangen ist, haben es viele Bürger und auch Kommunen belächelt – ein Rohrkrepierer, der still und heimlich wieder einschlafen wird. Schließlich war (und ist) der Online-Kontakt zwischen dem Dienstleister Verwaltung und den Einwohnern nicht unbedingt ausgeprägt und neue Formate haben es schwer, sich durchzusetzen. Es sei denn, sie bieten Waren zum Schnäppchenpreis oder einen Service, den es so vorher noch nicht gab.

Bei Maerker war genau Letzteres der Fall. Erstmals konnten Anwohner defekte Laternen vor der Haustür, Schlaglöcher und Schmuddelecken ohne bürokratische Hürden und ohne Rücksicht auf die Öffnungszeiten des Rathauses zu nehmen, melden. Und darüber hinaus noch durch Ampelsignale den Bearbeitungsstand ihres Falles einsehen.

Der Erfolg der "Meckerecke" ließ sogar andere Bundesländer aufhorchen, die den Service unter eigenem Namen kopierten.

Wer bis dahin über "die da oben" geschimpft hatte, dem wurde durch den neuen Service der Wind aus den Segeln genommen, denn die Kommunen verpflichten sich, innerhalb von drei Tagen auf die Hinweise und Kritiken zu reagieren. Was Maerker bewirkt, ist echte Online-Bürgernähe.