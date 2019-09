Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Wie kann Prävention und Gesundheitsförderung stärker im Alltag von Kindern und Jugendlichen gesichert werden? Diese Frage stand gestern im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung des Modellprojektes "Miteinander.Gemeinsam.Gesund", zu dem der Landkreis in Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse und dem Deutschen Roten Kreuz eingeladen hatte.

2020 Start des Fachforums

Ziel ist die Gründung eines kreisweiten Präventionsforums, das Anfang 2020 an den Start gehen soll. Es ist ein Modellprojekt, das in den nächsten fünf Jahren mit 200 000 Euro von der Techniker Krankenkasse unterstützt wird. Ziel ist, Akteure verschiedener Bereiche zu vernetzen, um eine Verbesserung der gesundheitlichen Chancen für Kinder und Jugendliche zu erreichen. So waren über 70 Teilnehmer aus dem Gesundheitswesen, von Schulen und Kitas, Wohnungsgesellschaften, Ämtern und Gemeinden sowie öffentlichen, privaten und sozialen Institutionen, Vereinen und Verbänden der Einladung gefolgt. Denn das aufzubauende Präventionsforum soll sich als multiprofessionelles Ensemble den Lebensjahren Null bis 21 Jahren widmen, von der Geburt bis zum Einstieg in den Beruf. Besonders die Übergänge von Kita zur Schule oder von der Schule in den Beruf sollen dabei in den Blickpunkt gerückt werden, um mögliche Angebotslücken festzustellen.

Nach einem Vortrag von Prof. Dr. Holger Nierberg zum Thema "Präventionsketten – ein Gewinn für die Region" konnten sich die Tagungsteilnehmer in verschiedenen Workshops kennenlernen und austauschen. Eine Gruppe widmete sich dabei dem Themenbereich "Gesunde Ernährung, Sport und Bewegung". Bedarf gebe es in Kitas und Schulen, wo die Herausforderung darin läge, das Thema gesunde Ernährung nicht nur den Kindern nahe zu bringen, sondern auch Eltern mit ins Boot zu holen, die als Vorbild fungieren, doch oft vieles an geleisteter Vorarbeit kaputt machen würden, so das Fazit der Arbeitsgruppe.

Niedrigschwellige Angebote

Im Bereich Bewegung sei es wichtig, dass die Sportvereine möglichst niedrigschwellige Angebote machen, die zudem auch von einkommensschwachen Familien finanzierbar seien. Es gebe immer mehr übergewichtige Kinder im Landkreis, war man sich einig. Ein Problem sei bei dieser Thematik auch die Infrastruktur, da besonders im ländlichen Raum fehlende Bus- und Bahnverbindungen eine Vereinsmitgliedschaft erschweren. Auch das Problem der Barrierefreiheit wurde angesprochen. So sei es für Familien, Kinder und ältere Menschen oft schwer, sich wegen hoher Bordsteinkanten oder Kopfsteinpflaster in den Orten zu bewegen.

In einem anderen Workshop, der von Holger Nierberg geleitet wurde, ging es um mentale und emotionale Gesundheit. Grundlagen dafür seien die Befriedigung der Grundbedürfnisse, Chancengerechtigkeit und das Vorhandensein von stabilen Bezugspersonen. Im Workshop "Suchtprävention" gab es rege Diskussionen, da das Spektrum vom Konsumverhalten – auch von digitalen Medien – bis hin zu Alkohol und Drogen reichte. "Vorbild sein, Vorbild werden", sei ein wichtiges Ziel, so das Ergebnis der Gruppenarbeit. Zudem müsse die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert werden, damit sich die Bevölkerung mit der Suchtthematik auseinandersetzen kann.

Vorbildwirkung der Eltern

Auch bei der Arbeitsgruppe "Gewalt, Mobbing, Vandalismus" kristallisierte sich heraus, das die Vorbildwirkung von Eltern, Lehrern und anderen Personen ein wichtiger Faktor sei. So müsse die Elternarbeit verstärkt und Informationslücken geschlossen werden. Dazu sei es auch notwendig, dass Fachkräfte regelmäßig geschult werden und Weiterbildungen besuchen, um später als Multiplikatoren zu dienen. Das Fazit zur Auftaktveranstaltung fiel positiv aus, jetzt muss die Arbeit im Fachforum konstruktiv fortgesetzt und ein landkreisweites Netzwerk gebildet werden.