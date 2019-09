Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Unter anderem mit Vergrämungsmitteln versucht die Stadt, Wildschweine von dem Naherholungsgebiet Insel fernzuhalten. Das hat Bürgermeister Frank Balzer (SPD) jüngst bei der Stadtverordnetenversammlung gesagt. Zuvor hatte sich die CDU-Fraktion besorgt gezeigt. In einer Anfrage sprach Günter Luhn davon, dass es schon mehrere Zusammentreffen von Spaziergängern und Hundebesitzern, die ihren Hund ausführten, mit Wildschweinen gegeben habe. "Teilweise wurden Hunde auch schon verletzt. Die Wildschweine fühlen sich offensichtlich auf der Insel sehr wohl und sehen diesen Bereich der Stadt schon als ihren Lebensraum an", so Günter Luhn.

Allerdings erklärte Frank Balzer, dass es glücklicherweise nur noch wenig Vorfälle gegeben habe. Es gebe Gespräche mit dem Landkreis aber auch mit der Jägerschaft. Unter anderem ist in Überlegung, Kameratechnik aufzustellen, die Signale auslöst, wenn Wildschweine sich nähern. Die effektivste Lösung wäre es, die Wildschweine zu bejagen. Doch das ist auch die schwierigste Lösung in der Umsetzung. Denn im Stadtgebiet ist es aus Sicherheitsgründen nur schwer möglich, dass Tiere geschossen werden können. Frank Balzer fand aber auch deutliche Worte der Kritik: "Ich will natürlich aber auch darauf hinweisen, dass es leider auch Bürger gibt, die Wildschweine füttern. Wenn da was hingekippt wird, dann gehen da auch die Tiere hin."