Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der geplante Um- und Ausbau des Bahnsteiges in Eisenhüttenstadt hat eine Hürde genommen. Die Pläne sind vom Eisenbahn-Bundesamt genehmigt worden. Nach bisherigen Aussagen soll im Juni des kommenden Jahres Baustart sein.

Mit der Plangenehmigung sind nun die Rahmenbedingungen festgelegt und können auch nicht mehr verändert werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass die beiden bisherigen Fußgängerunterführungen zum Mittelbahnsteig – direkt an der Bahnüberführung an der Beeskower Straße sowie zum Empfangsgebäude – geschlossen und zurückgebaut werden. Die Stadt hatte sich im Laufe des Verfahrens zur Planfeststellung zunächst dafür eingesetzt, dass die bestehenden Tunnel erhalten bleiben. Vor allem für den südlichen Tunnel an der Beeskower Straße hatte die Verwaltung argumentiert, dass seit Jahrzehnten gewohnte Wegeverbindungen und der große Parkplatz an der südlichen Eisenbahnstraße nicht mehr genutzt werden können. "Eine Querung der Bahngleise werde für Fußgänger bei geschlossenen Schranken nicht mehr möglich sein, so dass illegale Gleisquerungen am Bahnübergang durch Fußgänger zu befürchten sein", heißt es in dem Planfeststellungsbescheid des Eisenbahn-Bundesamtes. Außerdem sollte der südliche Tunnel auch als zweiter Fluchtweg erhalten bleiben.

Kosten sind entscheidend

Allerdings ist die Stadt von dieser Forderung wieder abgerückt und sie fand deshalb in dem Genehmigungsbescheid auch keine weitere Berücksichtigung. Es war nämlich zu befürchten, dass im Falle einer notwendigen Sanierung des Tunnels die Stadt die Kosten zu tragen habe.

Gleichwohl schließt sich die Planungsbehörde der Einschätzung der Stadt an, dass sich die Wegebeziehung verschlechtert. Trotzdem folgt sie letztlich dem Ansinnen der Bahn, nicht zuletzt aus Kostengründen. "Dabei ist es legitim, dass der Vorhabenträger mit seiner Variantenentscheidung auch betriebswirtschaftliche Interessen verfolgt." Und dieser Vorzugsvariante ist im Vorfeld von allen Beteiligten – dazu gehören neben der Stadt unter anderem auch das Land – zugestimmt worden.

Demnach wird ein komplett neuer Fußgängertunnel im nördlichen Bereich gebaut, im Anschluss an das Bahnhofsgebäude im Bereich des schon bestehenden Park- und Ride-Platzes in der Eisenbahnstraße. Der Bahnsteig wird dann künftig für Gehbehinderte mit einem Fahrstuhl erreichbar sein. Der Tunnel zum Bahnhofsgebäude ist auch deshalb nicht erforderlich, da das Gebäude nicht mehr der Bahn gehört, der Eigentümer sich auch bei der Planung auch wenig kooperativ gezeigt hat.

Eine Panne, die das ganz Verfahren beinah um mehrere Jahre zurückgeworfen hätte, konnte noch ausgebügelt werden. So war zunächst vorgesehen, den Bahnsteig, der in Teilen neu gebaut wird, auf 140 Meter zu verkürzen. Das hätte bedeutet, dass längere Züge dort nicht mehr hätten halten können. Dagegen hatte es Widerspruch gegeben. "Die Bahnsteiglänge von 216 Metern entspricht voraussichtlich den zukünftigen Anforderungen des Schienenpersonennahverkehrs aufgrund der regelmäßig verkehrenden maximalen Zuglängen", heißt es dazu nun im Planfeststellungsbeschluss.

Die Bauarbeiten, die voraussichtlich im April 2021 abgeschlossen sein sollen, werden in jedem Fall zu Einschränkungen und auch zu Streckensperrungen führen. Auch dazu macht der Planfeststellungsbeschluss Auflagen: Sperrungen seien in der Bauphase auf das Mindestmaß zu beschränken.