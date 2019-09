Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Nach einem Einbruch im Jahr 2018 befindet sich Hennigsdorfs Stadtbibliothek wieder auf Konsolidierungskurs. Sowohl die Zahl der Nutzer als auch der Ausleihen ist 2018 deutlich nach oben geschnellt und hat damit in etwa wieder das Niveau der Jahre vor 2017 erreicht. In der Leserkartei waren im vorigen Jahr 1 455 Hennigsdorfer verzeichnet. 287 davon meldeten sich im Laufe des Jahres erstmals an. Allerdings sind damit nur knapp sieben Prozent der Einwohner Nutzer der Bücherei.

Bibliotheksleiterin Katja Wolf weist in ihrem Jahresbericht darauf hin, dass heutzutage ganz andere Literatur als noch vor einigen Jahren gefragt ist. Wer früher Sach- oder Ratgeberliteratur auslieh, der besorge sich diese Informationen heute hauptsächlich aus dem Internet. Wesentlich stärker seien stattdessen hochwertige Zeitschriften, aber auch digitale Medien wie DVDs und elektronische Spiele gefragt. Dass aber auch noch die gute alte Papier-Zeitung auf Interesse stößt, zeigt deren Platzierung in der Bibliothek. Weil diese so oft gestohlen würden, werden sie nur an der Ausleihe ausgehändigt, sagte jüngst eine Bibliothekarin.

Die Hennigsdorfer, die in die Bücherei kommen, entpuppen sich laut Statistik als wahre Leseratten. Denn auf die 1 455 Nutzer entfallen 103 589 Ausleihen, also fast 100 pro Person. Zugelegt hat auch die Ausleihe im E-Medien-Verbund Oberhavel. Fast 2 000 Mal wurde dieser Service in Anspruch genommen.

Für das kommende Jahr hofft die Bibliotheks-Crew, dass der Lesesaal neu gestaltet wird. Schon in diesem Jahr konnte den Bibliotheksgästen mit der Eröffnung der Lese-Terrasse ein Geschenk offeriert werden. Die Nutzer seien mit dem Angebot weitgehend zufrieden. Allerdings tauche in Befragungen häufiger der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten auf.