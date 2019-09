Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Luftbilder lassen eine weitere Anomalie am Oder-Havel-Kanal in Oranienburg vermuten. Das Wasser- und Schiffahrtsamt hofft auf eine schnelle Klärung, um eine weitere Sperrung der wichtigen Wasserstraße im Sommer zu vermeiden.

Die Kleingärtner am Oranienburger Treidelweg sind schon seit Wochen wieder auf ihren Datschen. Einen Blick auf den Oder-Havel-Kanal können sie von dort aber weiterhin nicht werfen. Noch immer behindert die Splitterschutzwand aus Dutzenden Hochseecontainern die Sicht aufs Gewässer. In der kommenden Woche soll nun aber der Abbau der Bombenschutzmauer erfolgen, erklärten Stadtverwaltung und Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) unisono auf Nachfrage. Der Oder-Havel-Kanal wird deshalb von Dienstag mit Donnerstag kommender Woche im Bereich des Treidelweges jeweils von 7 bis 18 Uhr gesperrt. Die entsprechende schifffahrtspolizeiliche Anordnung wurde am Dienstag vom WSA veröffentlicht.

Möglicherweise werden die Container aber in absehbarer Zeit schon wieder gebraucht. Denn direkt unter der Splitterschutzwand gibt es einen weiteren Verdachtspunkt, bestätigte André Müller vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) am Dienstag eine entsprechende Information des Wasser- und Schifffahrtsamtes gegenüber dieser Zeitung. "Es handelt sich um einen Vermutungspunkt, der sich aus der Auswertung der Luftbilder ergeben hat", erläuterte Müller. Näher beschreiben kann der KMBD den Verdacht allerdings noch nicht. "Da könnte etwas sein, muss aber nicht", sagte Müller. Die Stelle, die parallel zu den zuletzt entschärften Bomben liegt, werde mit Bohrlochuntersuchungen unter die Lupe genommen.

Nach Auskunft von WSA-Sprecher Sebastian Dosch soll dafür in den kommenden zwei Wochen ein Zeitplan entwickelt werden. Seine Behörde hofft, dass die Frage, ob am Treidelweg noch eine scharfe Bombe liegt, zeitnah geklärt wird. Denn dann könnte eine etwaige Entschärfung in die Zeit der Wintersperre des Schiffshebewerks Niederfinow zwischen Anfang Januar und Mitte Februar gelegt werden. "In dieser Zeit fährt ohnehin kaum jemand auf dem Kanal. Eine Sperrung der wichtigen Wasserstraße hätte im Winter weniger gravierende Auswirkungen als Schließung des Kanals in diesem Jahr." Der KMBD wollte sich auf einen verbindlichen Zeitplan am Dienstag allerdings nicht festlegen lassen.

Im Frühjahr dieses Jahres war der Oder-Havel-Kanal nach zwei Bombenfunden innerhalb weniger Tage gesperrt worden. Binnenschiffe mussten deshalb zum Teil auf dem Oder-Havel-Kanal umkehren und große Umwege in Kauf nehmen. Auf Druck der Branche wurde die Containerwand errichtet, um wenigstens zeitweise die Passage zwischen Oranienburg und Lehnitz passieren zu können.