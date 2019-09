Berlin (NBR) Wenn jeder Arzt weiß, was ein anderer Mediziner an Arznei verordnet und welche Untersuchungen er ausgeführt hat, spart das Zeit, Geld und nützt der Gesundheit.

Werden Messwerte zu Bewegung und Puls, die viele mit einem schlauen Armband erheben, der elektronischen Patientenakte hinzugefügt, ergibt das eine Datenlage, die Behandlungsfehler vermeiden kann. Immerhin sterben laut Aktionsbündnis Patientenschutz 20 000 Deutsche pro Jahr wegen vermeidbarer Komplikationen.

Nur wird daraus nichts, wenn man Datenschutzbedenken ignoriert. Wenn Millionen Röntgenbilder durch Schlampigkeit einsehbar sind, darunter Tausende aus Deutschland, erweist man einer besseren medizinischen Versorgung einen Bärendienst. Natürlich sind die heutigen Verhältnisse auch mangelhaft. In vielen Praxen gehen Befunde per Fax raus, liegen offen herum, kommen durch einen Zahlendreher sonst wo an. Digitalisierung gelingt aber nur, wenn sie Verhältnisse verbessert. Sicherheit und unbedingtes Einverständnis der Patienten sind Grundvoraussetzung dafür. Nur so kann Digitalisierung tatsächlich viele Leben retten.