Überdimensionale Petition an die Chefetage: Die Belegschaft der Wolletzklinik macht Druck auf die Tarifgespräche, die jetzt in der Verwaltung der Fachklinik beginnen. Die Mitarbeiter wollen mehr Geld für gute Leistungen. Es gibt bisher keine Entgeltordnung. © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Wolletz (MOZ) Was für ein ungewöhnlicher Auftakt zu Tarifgesprächen: Beschäftigte der Fachklinik Wolletzsee haben vor der Tür des Jagdschlosses ihre Forderungen in Liedform gemeinsam gesungen. "Wir woll’n mehr Kohle seh’n", so schallte es über den Platz zur Verwunderung der Klinikpatienten. Und das ist ernst gemeint. Gute Arbeit müsse sich besser in den Gehältern niederschlagen, lautet die einhellige Meinung. Das Haus hat brandenburgweit eine guten Ruf als anerkannte Rehabilitationseinrichtung und gehört zum Klinikkonzern der Gesellschaft für Leben und Gesundheit. An dem Erfolg wollen die Mitarbeiter teilhaben. Und zwar in monetärer Form auf ihrem Konto-Auszug.

Fast 150 Unterzeichner

Also haben fast 150 der 180 nichtärztlichen Beschäftigten eine Petition an ihre Verwaltungsdirektorin Christin Walsh unterschrieben, das Papier auf eine metergroße Unterlage geklebt und sind damit zu einer Protestaktion vor die Eingangstür gezogen. Genau dort beginnen jetzt die ersten Tarifgespräche zu den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di und dem Allgemeinen Verband der Wirtschaft auf Arbeitgeberseite.

Zunächst geht es um eine Entgeltordnung, die bis heute nicht existiert. Dadurch sind die Gehälter nach Angaben von Gewerkschaftsmitgliedern sehr unterschiedlich. "Das gilt nicht nur bei Einstiegsgehältern, sondern auch bei langjährigen Verträgen", kritisiert Ivo Garbe von ver.di. "Deshalb besteht hier ein enormer Handlungsbedarf für eine faire Struktur."

In den ebenfalls zur Gesellschaft gehörenden Krankenhäusern Angermünde und Prenzlau sind bereits vor Monaten Gehaltssteigerungen erreicht worden. Im Werner-Forßmann-Krankenhaus Eberswalde geht es derzeit um den Manteltarif. Was am Ende für die Wolletzklinik möglich ist, wird sich zeigen. Viele Mitarbeiter sehen eine riesengroße Lücke zum Tarif des öffentlichen Dienstes. Würde der hier Anwendung finden, könnten die Durchschnittsgehälter sogar um mehrere hundert Euro steigen. Doch die Forderungen werden noch konkretisiert. Es gibt inzwischen eine Tarifkommission und Eintritte in die Gewerkschaft.

"Vielen Dank für die deutliche Botschaft", so Christin Walsh als Gast der öffentlichen Pausenaktion. Man habe die Situation zwar immer wieder diskutiert, sei aber noch zu keinem Ergebnis gekommen. "Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine akzeptable und betriebswirtschaftliche Lösung finden."

Apfelbaum zum Auftakt

Einen so netten Auftakt von Tarifverhandlungen kennt die Arbeitgeberseite inzwischen. Offenbar ändern sich die Töne im Arbeitskampf. "Es klingt nach einem guten Start", so Robert Schulte vom Allgemeinen Verband der Wirtschaft Berlin-Brandenburg.

Gänzlich neu ist allerdings der Start von Tarifverhandlungen mit einer Baumpflanzaktion. Christin Walsh hat gemeinsam mit Vertretern der Belegschaft den Spaten zur Hand genommen und einen Apfelbaum direkt vor dem Verwaltungsgebäude gepflanzt. "Wir wollen wachsen und gedeihen lassen" steht da als Sinnspruch auf einem markierten Äpfelchen.

Die Verwaltungschefin hat die überdimensionale Petition mit ins Haus nehmen lassen. Dort manifestiert sie bei den Verhandlungen die Bitte der wieder an ihre Arbeit gegangenen Beschäftigten, etwas mehr Kohle zu sehen.