Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) 1486 Fürstenwalder haben im vergangenen Jahr ihre Favoriten aus den Vorschlägen zum Bürgerbudget gewählt – für die diesjährige Abstimmung erhofft sich die Verwaltung eine höhere Beteiligung und hat sich deshalb mit den Braufreunden zusammengetan.

"Das 5. Jubiläum des Bürgerbudgets feiern wir mit einem Erntefest", kündigt Verwaltungsmitarbeiter Jens Mörsel an. Dazu verwandelt sich der Marktplatz am Sonntag, 29. September, in einen großen Biergarten mit Kinderecke, Bühne und den Ständen regionaler Produzenten. Im Kessel der Rathausbrauerei warteten bereits 1000 Liter Festbier darauf, von den Besuchern abgefüllt zu werden, sagt Braufreund Bernd Norkeweit.

Während des Erntefest-Trubels, so die Hoffnung der Verwaltung, finden die Fürstenwalder auch den Weg ins Alte Rathaus, wo jeder ab 14 Jahre zuvor ausgehändigte Abstimmungskärtchen auf seine Favoriten aus insgesamt 48 Vorschlägen zum Bürgerbudget verteilen kann. Wer am Wahltag selbst nicht abstimmen könne, so Mörsel, hat am Donnerstag und am nächsten Dienstag zu den Öffnungszeiten des Rathauses in Raum 122 dazu Möglichkeit.