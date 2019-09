Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Aus bisher ungeklärter Ursache klagten am Dienstagabend mehrere Kunden und Mitarbeiter, sechs Frauen und zwei Männer, in einem Einkaufsmarkt in der Bad Freienwalder Bahnhofstraße über Atemwegsprobleme. Daraufhin wurde die Feuerwehr verständigt, die mit Atemschutzgeräten nach dem Grund suchten. Die Verletzten sollten offenbar vorsorglich in Krankenhäuser gebracht werden. Der Einsatz war zu Redaktionsschluss noch nicht beendet.