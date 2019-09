Oben: Birgit Mattke an der neuen Küchenzeile des Jugendclubs in der zweiten Etage. © Foto: Marco Marschall

Joachimsthal Ursel Lieske organisiert die Treffen des Seniorenclubs und strahlt große Freude aus. "Schön, dass jetzt alle in einem großen Raum sind", sagt sie. Zwischen 25 und 30 Rentner kommen regelmäßig ins Haus, in dem es nun deutlich mehr Platz gibt. Alles Dank eines Anbaus. Ein Teil davon gehört neuen Sanitärräumen, der andere bietet mehr Platz für Kaffeetafel und Co., mehr Platz für Rommé und Skat. Auch für ein Klavier, das zur Gesangsbegleitung genutzt werden kann. Das ist deshalb wichtig, weil der Bernetsche Männerchor aus dem Nebengebäude mit rüber ins erneuerte Mehrgenerationenhaus zieht. Durch den Wanddurchbruch kommt nun mehr Licht in die untere Etage. Die Räume sind hell in Weiß gehalten und längst eingerichtet. Zur offiziellen Einweihungsfeier samt Amtsdirektor Dirk Protzmann und Bürgermeister René Knaak-Reichstein kam es nun am vergangenen Sonnabend.

Es wurde immer teurer

Erleichterung bei den Beteiligten, denn es war kein einfaches Unterfangen, das sich die Stadt mit dem Objekt vorgenommen hatte. Das stellte sich mit Einholen der Angebote und letztlich nach Beginn der Bauarbeiten selbst heraus. Die spärlichen Sanitäranlagen waren ein Auslöser für den Anbau. Knapp 140 000 Euro waren dafür mal eingeplant. Ausgegeben wurden nun 320 000 Euro – plus 20 000 Euro für zwei Küchen in Senioren- und Jugendclub sowie Möbel, plus 29 000 Euro für die noch ausstehende Fassadenerneuerung des alten Gebäudeteils ergibt sogar 370 000 Euro.

Fallenlassen wollten die Stadtverordneten das Vorhaben nicht. Schließlich konnten Förderquellen aufgetan werden. 106 000 Euro kamen vom Landesamt für ländliche Entwicklung und Flurneuordnung, weitere 115 000 Euro vom Landkreis Barnim. Doch musste auch Joachimsthal tief in die Tasche greifen: 100 000 Euro Eigenmittel – für die kleine Schorfheide-Stadt kein Pappenstiel.

Planer Siegfried Wollenberg ist sehr zufrieden mit dem, was die Baufirmen geleistet haben. Schon im Gründungsbereich für den Anbau habe es die ersten Aufwendungen gegeben. "Wegen des schlechten Baugrunds musste der Boden bis 2,5 Meter Tiefe ausgetauscht werden", erklärt der Planer. Deshalb war sogar eine archäologische Begleitung notwendig gewesen. Der Fußboden im Eingangsbereich war verfault und musste runderneuert werden. Dann fiel auf, dass die Elektrik nicht mehr auf dem neuesten Stand war.

Coole Küche

Es ist ein altes Haus, das da eine Frischzellenkur erfuhr. Im 18. Jahrhundert soll es zur damaligen Brauerei gehört haben. In den 1950er-Jahren wurde das Gebäude für den Unterricht genutzt. "Dort, wo jetzt die Senioren sitzen, bin ich 1956 eingeschult worden", erklärt der 69-jährige Siegfried Wollenberg. 1959 wurde die Schule auf den Lehmbergen gebaut. Das heutige Mehrgenerationenhaus stand eine Weile leer, wurde aber bald von Senioren und Kindern genutzt. Daran hat sich seitdem nichts geändert. Unten wird ein Raum, der ebenfalls runderneuert wurde, von älteren Jugendlichen in Beschlag genommen. Oben haben die jüngeren zwei Räume und Jugendkoordinatorin Birgit Mattke ihr Büro. Schon vor zwei Wochen und nach mehr als einem Jahr Bauzeit sind sie alle vom Übergangsdomizil, dem Amtsgebäude neben dem Mehrgenerationenhaus, rübergezogen. Die Kinder hätten fleißig geholfen, heißt es.

Auch oben im Jugendclub wurde gestrichen, außerdem der Holzfußboden aufgearbeitet. "Das Coolste ist die neue Küche", sagt Birgit Mattke. Immer freitags werde oben im Joachimsthaler Jugendclub gekocht. Die Stadtverordnete Uta Behr habe den Geschirrspüler gesponsert. Zwischen 30 bis 40 Kinder und Jugendliche sind an den Clubnachmittagen im Haus anzutreffen.