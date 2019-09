MOZ

Biberschlag Erfolgreich starteten die jungen Skispringer Florian Fechner, Mila Twarok, Moritz Terei und Anja Rost vom WSV Bad Freienwalde im thüringischen Biberschlag in die Saison. Sie gewannen bei einem Einladungswettkampf zusammen sechs Podiumsplätze und holten darüber hinaus noch zwei vierte Ränge.

Den nächsten Höhepunkt für die Wintersportler gibt es am Wochenende in Bad Freienwalde. Am Sonntag starten die 50 besten Skispringer bis 16 Jahre beim DSV Nord-Cup in der Sparkassen Ski­Arena von der Kurstadtschanze "Helmut Recknagel" und im Crosslauf. Bei den Wettkämpfen im Spezialsprunglauf und der Nordischen Kombination starten Mädchen und Jungen aus ganz Deutschland.

Nach dem Auftaktspringen in Bad Freienwalde folgen im Rahmen dieser Pokalwertung vier weitere Wettkämpfe. Für den Gastgeber springen Max Unglaube, Moritz Terei, Moritz Eckstein und Florian Lipke. Florian Fechner startet aus Altersgründen als Vorspringer.