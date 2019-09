Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der neue Ausschuss für Klima und Umwelt will am Beginn jeder Sitzung interessierten Einwohnern Gelegenheit für Fragen und Anregungen geben. Das teilte Daniel Krebs (Fraktion Zusammen für Strausberg) nach dessen erster Sitzung mit. In der ersten Sitzung wurde außerdem Matthias Michel (Zusammen für Strausberg) zum Stellvertreter des Vorsitzenden Steffen Schuster (UfW/Pro Straus­berg) gewählt. Dem Ausschuss gehören außerdem von den Linken Gregor Weiß, Meinhardt Tietz und Thomas Schubert, von Zusammen für Strausberg Matthias Michel und Daniel Krebs, von der AfD Gerhard Deutsch, von der CDU Andreas Fuchs und von der SPD Sibylle Bock an. Laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung hat der Ausschuss die Aufgabe, "die sich aus dem permanenten Absinken des Pegels des Straussees ergebenden Konsequenzen für die Stadt Strausberg zu erfassen und Lösungen zur Beendigung ... zu suchen und zu finden". Im nächsten Jahr solle der Ausschuss in Abstimmung mit dem Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr weitere Aufgabenbereiche festlegen. Dem Ausschuss sei jedoch wichtig, sich neben dem Straussee auch mit den anderen Gewässern der Stadt zu beschäftigen, ebenso mit Flora, Fauna, Emissionen und der Stadtentwicklung, wird Matthias Michel von Daniel Krebs zitiert. Michel bedauere, dass die Diskussion, weitere Themen im Sinne des Klima- und Umweltschutzes aufzunehmen, vertagt wurde.