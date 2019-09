Helmut Musik

Beeskow Mit 4:1 gewann die SG Müncheberg bei den Preußen aus Beeskow und übernimmt am vierten Spieltag der Landesklasse Ost auch die Tabellenführung.

Die Preußen hatten die sichere Führung in diesem Spiel mehrmals auf dem Fuß. Max Rosengart konnte in der ersten Halbzeit der Partie zwei klare Chancen nicht verwerten. Zunächst scheiterte er an Münchebergs Torhüter Paul Katschmarek (12.). Dann, nach 30 Minuten, jagte er den Ball an die Torlatte des Gästegehäuses. Im Gegenzug fiel der Führungstreffer für Müncheberg. Nach einem Eigentor von Phillip Becker. Sichtlich geschockt mussten die Gastgeber wenig später sogar den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Hannes Goldbaum kam völlig frei zum Kopfball und konnte platziert vollenden (36.).

In der zweiten Spielhälfte versuchten die Beeskower, das Blatt noch zu wenden. Die Mannschaft fand kaum die nötigen spielerischen Mittel, um die Gästeabwehr entscheidend unter Druck zu setzen. Durch Matthias Köhnke gelang der SGM das 3:0 (65.) und somit die Vorentscheidung. Es dauerte bis zur 75. Minute, ehe die Preußen das Resultat verkürzen konnten. Torschütze war Jan Röhle nach einem Freistoß von Marcel Vorndamm. Nur fünf Minuten später stellte Hannes Goldbaum mit seinem zweiten Treffer wieder den alten Abstand und damit den Endstand her.

Münchebergs Trainer Thomas Prentkowski sagte nach dem Spiel: "Beeskow hatte die Chancen, um in Führung zu gehen. Das 1:0 war noch glücklich für uns, aber dann haben wir mit schönen Toren die Preußen-Abwehr in Verlegenheit gebracht und den Sieg sichergestellt."

SG Müncheberg: Paul Katschmarek – Nico Helm, Markus Felker, Tom Koslowski (53. Moritz Schulze), Pascal Prentkowski, Kai Deutschmann, Benjamin Wendt, Toni Pförtner, Johannes Noack (68. Tobias Reiche), Hannes Goldbaum, Matthias Köhnke

Schiedsrichter: Patryk Mettke (Vogelsang)

Zuschauer: 90