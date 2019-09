Roland Hanke

Hennigsdorf (MOZ, Bettina Sichting) Das darf getrost als ein guter Start in die neuen Saison der Barndenburliga betrachtet werden. Die Frauen des Saarower VSV mussten eine Woche nach dem Heimauftakt zum Turnier bei Motor Hennigsdorf reisen – und mit zwei Siegen übernahmen sie gleich mal die Tabellenführung in der höchsten Spielklasse des Landes. Gegen den USV Potsdam II hieß es 3:2 (15:25, 21:25, 25:22, 25:16, 15:12), gegen Gastgeber Hennigsdorf 3:1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:19).

Nach einem sehr holprigen Start verloren die Saarowerinnen die ersten beiden Sätze gegen den USV. Der erste Punkt im dritten Satz ging direkt an sie. "Schon hier wurde bemerkbar, dass jeder Punkt so gefeiert wird, als wäre es der Letzte", sagt Spielerin Bettina Sichting. Bis zum 19:17 ging es ausgeglichen weiter, bis die Saarowerinnen in Abwehr und Angriff sowie beim Aufschlag noch eine Schippe drauf legten und mehr Konsequenz im Spiel zeigten. Sie gewannen nach einer starken Aufgabenserie von Nina Hesse 25:22.

Starker vierter Satz

Im vierten Durchgang startete der VSV stark und erspielte sich schnell eine 15:5-Führung und behauptete diese bis zum Schluss. Der Tiebreak verlief ausgeglichen. Auf dem Spielfeld herrschten statt Unsicherheit, diesen Satz abgeben zu können, eher eine Sicherheit und Kampfgeist, den letzten Satz unbedingt zu gewinnen. Beim 14:11 wehrten die Potsdamerinnen den ersten Matchball ab. Durch eine verschlagene Aufgabe des Gegners hieß es verdienter Satz und Sieg. "Das waren zwei sehr wichtige Punkte für die Tabelle", erklärt Bettina Sichting.

Im folgenden Spiel gegen die Gastgerinnen wollte der VSV gleich von Beginn an die eigenen Fehler minimieren, die im ersten Spiel zwei Sätze gekostet hatten. Dies gelang zunächst sichtlich erfolgreich. Im zweite Satz ließ die Konzentration nach und die Hennigsdorfer Abwehr wurde zum Verhängnis.

Dennoch war der Ehrgeiz groß. Es wurden alle Kräfte mobilisiert und die Sätze 3 und 4 konnten die Saarower Damen dann recht deutlich für sich verbuchen. Davor hatte Motor mit 3:0 (25:18, 25:18, 25:20) gegen Potsdam II gewonnen und ist mit einem Punkt Rückstand Zweiter hinter den Saarowerinnen.

Für den VSV geht es am 28. September mit einem Heimturnier weiter. Gäste sind der SV Energie Cottbus und SG Einheit Zepernick II.